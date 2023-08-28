إيران:صديقنا السوداني وافق على إغلاق مقار الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة في الإقليم

إيران:صديقنا السوداني وافق على إغلاق مقار الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة في الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت الخارجية الإيرانية، الاثنين، إنها اتفقت مع العراق على نزع سلاح واغلاق مقار من وصفتها بـ”الجماعات الإرهابية” في اقليم كوردستان، فيما اطلقت تهديدا في حال عدم تنفيذ الاتفاق.وقالت الخارجية الإيرانية،”اتفقنا مع العراق على نزع سلاح الجماعات الإرهابية الكردية الإيرانية في كوردستان العراق وإغلاق مقارها العسكرية”.واضافت، “إذا لم ينفذ الاتفاق في موعده فسنقوم بمسؤولياتنا تجاه الجماعات الإرهابية في كوردستان”.

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