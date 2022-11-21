إيران:على بغداد وأربيل منع أكراد إيران من التآمر ضد بلادنا

إيران:على بغداد وأربيل منع أكراد إيران من التآمر ضد بلادنا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الاثنين، الحكومة العراقية والمسؤولين في إقليم كردستان، إلى “تنفيذ الوعود التي قطعوها”.وأضاف كنعاني، أنه “يجب أن لا تصبح منطقة كردستان العراق مصدراً لتسليح الإرهابيين ضد إيران”.وتابع قائلاً، “ندعو الحكومة العراقية لمنع المجموعات الانفصالية المسلحة من التخطيط ضد إيران”. 

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