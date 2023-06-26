إيران:على حكومة بارزاني أحترام سياسة الجوار

إيران:على حكومة بارزاني أحترام سياسة الجوار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قاسم كنعاني ،الاثنين، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي في رده على سؤال بشأن “الاتفاق السرية بين الولايات المتحدة وإقليم كردستان العراق : بناءً على علاقات حسن الجوار بين حكومتي إيران والعراق وأيضًا بناءً على الاتفاقية الأمنية بين البلدين، نتوقع من الحكومة العراقية أن تتصرف في نفس الإطار وتتصرف الحكومة العراقية على مسؤوليتها الخاصة، ويجب على سلطات إقليم كردستان العراق التصرف بمسؤولية والحفاظ على سياسة الجوار في العلاقات مع إيران“.وأضاف: “لم نثق أبدًا بحكومة الولايات المتحدة لأنها سعت لخلق توتر بين الدول، لا شك أن الحكومة العراقية ستقدم إيضاحات في هذا الصدد، كما يجب على سلطات إقليم كردستان العراق أن توضح في هذا الصدد، ويجب أن نرى ما هو تفسيرها في ذلك“.

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