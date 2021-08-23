إيران:استهدافنا لقاعدة عين الأسد في العراق لم يكن ردا على مقتل سليماني!

إيران:استهدافنا لقاعدة عين الأسد في العراق لم يكن ردا على مقتل سليماني!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت ايران، اليوم الإثنين، أن قصفها قاعدة عين الأسد غربي العراق، لم يكن ردا على اغتيال قائد فيلق القدس السابق، الجنرال قاسم سليماني.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، في تصريح نقله موقع روسيا اليوم، إن “الهجوم على قاعدة عين الأسد كان ردا على اعتداء الولايات المتحدة، وليس ردا على مقتل اللواء سليماني”.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في 8 يناير الماضي، استهداف قاعدة عين الأسد وقاعدة في أربيل الساعة 01:20، في نفس التوقيت الذي استهدفت فيها الغارة الأمريكية الجنرال قاسم سليماني.واغتالت الولايات المتحدة الأميركية، في ضربة جوية قرب طريق مطار بغداد فجر الجمعة 3 يناير الماضي، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، وقائد فيلق القدس الإيراني السابق، قاسم سليماني.

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