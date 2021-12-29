إيران:قطع المياه عن العراق سيزيد من صادراتنا إلى 20 مليار دولار سنويا!

إيران:قطع المياه عن العراق سيزيد من صادراتنا إلى 20 مليار دولار سنويا!
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع رئيس الغرفة التجارية الايرانية العراقية من الجانب الايراني يحيى آل اسحاق، الأربعاء، بلوغ حجم صادرات إيران للعراق نحو 10 مليارات دولار مع انتهاء السنة المالية الجارية 20 آذار 2022.وقال آل إسحاق في تصريح صحفي، إن “ بعد قطع المياه عن العراق سيزيد من حجم صادراتنا لهذا البلد  الى اكثر من 20 مليار دولار سنوياً”.وأضاف، أن “الشركات الايرانية لاتواجه مشاكل في تحصيل مستحقاتها ازاء تنفيذ المشاريع الصناعية في العراق، وذلك عن طريق مكاتب الصيرفة والقنوات الأخرى”.ولفت الى أن العراق يعد ثاني أكبر شريك تجاري لايران، وأن اصدقائنا في  حكومة العراق تستهدف رفع حجم الصادرات الايرانية  إلى 20 مليار دولار سنوياً !.

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