إيران:لسنا على “عجالة “من النتائج النهائية لمباحثات فيينا

إيران:لسنا على “عجالة “من النتائج النهائية لمباحثات فيينا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، الاثنين، أن بلاده تواصل مباحثات فيينا النووية بـ”حساسية ودقة”، مشيرا إلى أنها لا تتعجل التوصل إلى اتفاق ولن تسمح بأن تتحول المفاوضات إلى استنزافية.وأضاف خطيب زادة خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، أن “مفاوضات فيينا سجلت تقدما ملحوظا في اللجان الثلاث لكن القضايا الأساسية باقية”.وحول تصريحات المبعوث الروسي لهذه المباحثات، ميخائيل أوليانوف، بعدم اتخاذ قرار لإطلاق الجولة السادسة، قال المتحدث الإيراني إن “كل جولة يمكن أن تكون الأخيرة ولسنا مستعجلين”.وأوضح خطيب زادة أنه “لا يوجد أي انسداد في مباحثات فيينا ووصلنا إلى مرحلة مناقشة القضايا الأساسية”، مؤكدا أن “على أميركا أن تتخذ قرارا للأبد إن كانت تريد مواصلة تراث الإدارة السابقة أم لا؟”.وفي معرض الرد على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة قد قبلت برفع العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، صرّح المسؤول الإيراني بأن “موقف طهران هو أن جميع العقوبات التي فرضها ترامب ضدنا، كانت بهدف حرمان الشعب الإيراني من منافع الاتفاق النووي، نحن وضحنا موقفنا بشكل شفاف وحازم، وفي القضايا الأساسية يجب اتخاذ قرارات مهمة ونحن نواصل المفاوضات على أساس أجندتنا الواضحة منذ اليوم الأول”.وبشأن آخر تطورات المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة حول تبادل السجناء، قال خطيب زادة إن “ما يتم نفيه هو عدم وجود علاقة بين مفاوضات فيينا وقضايا مثل السجناء”، مشيرا إلى أن الإفراج عن السجناء الإيرانيين “يشكل أولوية للجمهورية الإسلامية لكونهم رهائن بغير حق وبذرائع باطلة”.غير أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أكد في الوقت ذاته، أنه “إذا سهلت أميركا حل هذا الموضوع الإنساني فسيشكل ذلك فضاء أفضل للمباحثات الجارية في فيينا”.

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