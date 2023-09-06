إيران:لن نسمح للعراق التطور لإبقائه سوقا لصادراتنا وزيادة إيراداتنا المالية

إيران:لن نسمح للعراق التطور لإبقائه سوقا لصادراتنا وزيادة إيراداتنا المالية
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بغداد/شبكة أخبار العراق-  قال رئيس الغرفة التجارية الايرانية العراقية المشتركة يحيى آل إسحاق،الاربعاء، إن “صادرات ايران الى العراق خلال العام الماضي بلغت 10 مليارات دولار وهي تعادل ما يقارب من 20% من صادرات ايران لدول العالم، فيما بلغت صادرات إيران خلال الخمسة أشهر الاولى من العام الحالي 2023 نحو 3.5 مليارات دولار بنسبة نمو 18.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي”.وأشار إلى أن “الصادرات تمثل بوضوح الاهمية الاستراتيجية للعراق في الخريطة التجارية لإيران وهي عكس الصين التي يصدر إليها الخامات”، لافتاً إلى إن “معظم الصادرات الايرانية للعراق هي منتجات تامة الصنع”.ولفتت الى ان “التغيرات الهيكلية في الاقتصاد العراقي وتركيز البلاد على تطوير البنية التحتية دفعت الخبراء الإيرانيين إلى التحذير من خطر استبعاد إيران من سوق العراق،وقلة صادرات البلد إليه. 

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