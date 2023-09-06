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إيران:لن نسمح للعراق التطور لإبقائه سوقا لصادراتنا وزيادة إيراداتنا المالية
السوداني يقرر أسناد إدارة الزيارات الشيعية إلى الميليشياوي (سامي المسعودي)
السوداني يعلن نجاح خطة الزيارة الأربعينية بأنفاس الحسين والعباس والزهراء
مصدر سياسي:استقدام محافظ ذي قار من قبل النزاهة لفسادة
الأمن النيابية تعتزم زيارة كركوك للوقوف على أزمتها الأخيرة جراء تصرفات حزب بارزاني الصبيانية
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القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
أكثر من (8) مليارات دولار سنوياً التحويلات المالية للعمالة الأجنية في العراق
تجريف بساتين حزام بغداد من قبل ميليشيا الحشد بدعم السوداني لتدمير العراق
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طعن العراق في ظهره من قبل الكويت لن يمر ولن ينسى
العفو الدولية تطالب حكومة السوداني بسحب قوانينها التعسفية ضد حرية التعبير والتظاهر السلمي
الأمن الوطني العراقي تحت القيادة الإيرانية بزعامة الدعوجي( أبو علي البصري)
موازنة 2023 موازنة الميليشيات وتعزيز سلطة النفوذ الإيراني
نريد كشف حساب بثروات حكام العراق الجدد وحكام العراق القدامى !؟!
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إيران:لن نسمح للعراق التطور لإبقائه سوقا لصادراتنا وزيادة إيراداتنا المالية
إيران تشكر الغمّان الإطاريين على دخول (5) ملايين زائر إيراني مجاناً للعراق لإحياء مشروع الأربعينية
وزير الخارجية لنظيره الإيراني:رغبات حكومتكم أوامر لحكومتنا ونحن في خدمتكم دوماً
الإطار:مذكرة إلقاء القبض قريباً بحق الكاظمي بجريمة سرقة المال العام
أكثر من (3) مليارات دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف الأحزاب الفاسدة خلال شهر آب الماضي
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- اذاعة INN