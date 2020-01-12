إيران:ليس لنا علاقة باستهداف القوات الأمريكية من قبل الحشد الشعبي!!

إيران:ليس لنا علاقة باستهداف القوات الأمريكية من قبل الحشد الشعبي!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراتق- أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي، الأحد (12 كانون الثاني 2020)، ان طهران لم توص أحدا باتخاذ خطوة بالوكالة ضد الولايات المتحدة الأمريكية.وقال ربيعي في تصريح نقلته وسائل إعلام إيرانية، إن “الأمريكيين يعربون لنا عن قلقهم عبر وسائط مختلفة”، مبيناً أن “الامريكان قاموا بعمل لم يتصورا أنه يحمل هذا المدى من القلق”.وأضاف ربيعي أن “ترامب يقامر في العلاقات الدولية كلاعب قمار ووضع مصالح اميركا في اللعب، والمقامرون يخرجون ماعندهم ولايتوقعون تحركا من الجانب الآخر”.واعتبر المتحدث باسم الحكومة ان “الأمركيان يشعرون بالقلق على قواتهم في المنطقة، مبيناً أن “بلاده لم توص أحداً باتخاذ خطوة بالوكالة”.ولفت الى ان “ايران تعلن بشفافية ووضوح عن خطواتها كعملية عين الاسد واستهداف الطائرة الاميركية المسيرة وايقاف السفينة”.وتابع ربيعي ان “ايران ستعلن عن أية خطوة تتخذها ولاتوصي أحداً باتخاذ خطوة ما وفي رأينا اذا ارادت أمريكا ازالة هواجسها فعليها سحب قواتها وتوجيه رسالة الى بلدان المنطقة بهذا الشأن”.

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