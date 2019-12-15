إيران:ليس لنا علاقة بالهجوم الصاروخي على القواعد الأمريكية في العراق بل “اخوتنا في الحشد”

إيران:ليس لنا علاقة بالهجوم الصاروخي على القواعد الأمريكية في العراق بل “اخوتنا في الحشد”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علقت وزارة الخارجية الإيرانية، الاحد، على الاتهامات الأمريكية إلى طهران بالمسؤولية عن هجمات صاروخية على قواعد عسكرية أمريكية في العراق، بالإضافة إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن هجوم أرامكو في السعودية.وقال المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي، خلال مؤتمر صحفي: ان “اتهام طهران بهجوم أرامكو والهجمات على قواعد أمريكية في العراق مجرد مزاعم واهية، وسيدرك الأمريكيون لاحقا أنهم مخطئون”، وذلك حسب وكالة “تسنيم” الإيرانية.وأضاف موسوي، أن ” اخوتنا في الحشد الشعبي هم من اطلقوا الصواريخ  تجاه القواعد الامريكية وهذا حق طبيعي لهم “، لافتا إلى أن “تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن هجوم أرامكو أثبت أنه لم يكن ل‍إيران أي دور فيه بل الحشد الشعبي، لكن واشنطن وجهت الاتهام ل‍طهران منذ الساعات الأولى، نأمل أن يتقبل الأمريكيون العار الذي سيلحق بهم بشأن الهجمات في العراق على شاكلة هجوم أرامكو”.وفيما يخص الهجوم على القنصلية الإيرانية في مدينة النجف العراقية، أكد موسوي أن “طهران طلبت من العراق التعويض المالي عن خسائر حرق قنصليتها في مدينة النجف”. 

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