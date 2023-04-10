إيران:مشروعنا الثوري يتطلب تدمير مصر من خلال تشكيل نواة شيعية سياسية فيها
آخر تحديث:
بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن طهران لا تفرض قيودا على سفر المصريين إلى إيران بغية تجنيدهم للعمل لصالح إيران ومشروعها الثوري ، وتحسين العلاقة مع حكومة مصر من متطلبات المشروع الثوري من باب التقية .وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر کنعاني، في مؤتمر صحافي أسبوعي، “إننا نرحب في تعزيز العلاقات بين إيران ومصر بغية تشكيل ميليشيات شيعية هناك وتدميرها من الداخل مثل ما فعلنا بالعراق ولبنان واليمن وسوريا “.وأضاف كنعاني أنه “فيما يتعلق بسفر المواطنين المصريين إلى إيران، فإننا لم نفرض أي قيود.