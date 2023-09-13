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- شبكة اخبار العراق
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إيران:وزير خارجية العراق أبلغ نظيره الإيراني بنقل عناصر الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة للعمق العراقي
نائب:هناك رفض نيابي لعودة حزب بارزاني للمناطق المختلطة
تحالف العزم:الأحزاب الكردية قامت باستقدام أكراد إيران وسوريا وتركيا لتوطينهم في كركوك
العراق والإمارات يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
تقرير:4% نسبة الصادرات النفطية العراقية إلى أمريكا في الشهر الماضي
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العراق والإمارات يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
تقرير:4% نسبة الصادرات النفطية العراقية إلى أمريكا في الشهر الماضي
اليوم..سعر صرف الدولار = 156500 ديناراً
نائب:حكومة السوداني ضعيفة ومفاوضاتها “خجولة جداً” بشأن الملف المائي مع إيران وتركيا
وزير الموارد المائية:انخفاض التراكيز الملحية في شط العرب
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- رياضية
- تحقيقات
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
أكثر من (8) مليارات دولار سنوياً التحويلات المالية للعمالة الأجنية في العراق
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- متابعات خاصة
حكومات الخيانة والهوان والفساد والفشل وراء شحة المياه في العراق
أزمة كركوك في صورتها الحقيقية، إنها “قدس” و”ليلى”
طعن العراق في ظهره من قبل الكويت لن يمر ولن ينسى
العفو الدولية تطالب حكومة السوداني بسحب قوانينها التعسفية ضد حرية التعبير والتظاهر السلمي
الأمن الوطني العراقي تحت القيادة الإيرانية بزعامة الدعوجي( أبو علي البصري)
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- منوعات
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إيران:وقعنا إتفاقيات مع السوداني بحيث أصبحت العقوبات الأمريكية لا قيمة لها
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
الفشل الاقتصادي والسياسي..60% من إيرادات العراق النفطية تذهب إلى إستيراد البضائع
مصدر حكومي: تركيا لا تحترم سيادة العراق جراء ضعف السوداني وإطاره الحاكم وتبعيتهم الإيرانية
نائب: إيران هي من تدير الماكنة الانتخابية لمكونات الإطار والثورة الشعبية هي الحل لإجراء التغيير
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- اذاعة INN