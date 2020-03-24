إيران أبلغت ذيولها برفض الحوار مع الزرفي

إيران أبلغت ذيولها برفض الحوار مع الزرفي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن كتلة صادقون محمد البلداوي, الثلاثاء, عن جواب القوى السياسية الشيعية على رسالة رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي بشأن عقد لقاء مباشر للتباحث حول تشكيل الحكومة.وقال البلداوي في تصريح  صحفي، إن “رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي بعث برسالة الى القوى الشيعية يطلب فيها عقد لقاء مباشر لتوضيح موقفه وتقديم ضمانات”.واضاف ان “القوى السياسية ردت عليه بالرفض ونصحته بالانسحاب من التكليف حتى يحافظ على وجوده داخل المكون وان لا يستمع لمن يدفعه بالاستمرار بتشكيل الحكومة وعلى راسهم الامريكان”, معتبرة ان “المسألة اصبحت بمثابة تحدي وذلك بين فرض ارادة برهم صالح ورفض القوى السياسية الشيعية”.واشار البلدواي إلى ان “قوى التحالف الكردستاني واتحاد القوى ابلغوا الزرفي بانهما لن يعلنا دعمهما له دون حصولهم على الضوء الاخضر من القوى السياسية الشيعية”, مؤكدا ان “مصير الزرفي سيكون ذات مصير علاوي”.

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