إيران أبلغت ذيولها برفض الحوار مع الزرفي

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مجلس القضاء يباشر بالتحقيق مع هيأة التقاعد بشأن عقد التأمين الاجباري الفاسد مع نصاب محترف
إيران تكشف عن قيمة صادراتها للعراق عبر منفذين فقط!!
البنك الدولي يرفض منح العراق قرض مالي جديد بسبب الفساد والفشل
هيئة التقاعد تنفي سرقتها لرواتب المتقاعدين عبر “التأمين الصحي الالزامي”
المالية النيابية تدعو الشعب العراقي إلى شد الأحزمة على البطون بسبب الانهيار المالي
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اتباع الصدر يقتحمون ساحة التحرير
الحكيم يقدم التعازي لعائلة سليماني
بالصور..العامري والخزعلي بتظاهرة حشدوية أمام السفارة الأمريكية بهتاف..عاشت إيران والموت لأمريكا
متظاهروا الناصرية يغلقون شركة ” كالة “الإيرانية في المحافظة
وكالة أمريكية تكشف عن نفق يمتد من الحدود العراقية إلى العمق السوري لتخزين الصواريخ لضرب السعودية وإسرائيل
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