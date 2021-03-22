إيران: إطلاق سراح السفينة العراقية بعد الإنتهاء من الإجراءات القانونية

إيران: إطلاق سراح السفينة العراقية بعد الإنتهاء من الإجراءات القانونية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- علقت طهران، الاثنين (22 آذار 2021)، على الأنباء المتداولة بشأن اختطاف سفينة عراقية قرب المياه الإقليمية الإيرانية.وقال مدير الشؤون البحرية بمنظمة الموانئ والملاحة الإيرانية، حسین عباس نجاد، إن “الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام العربية بشأن اختطاف سفينة عراقية في المياه الاقليمية الايرانية غير صحيحة”.وأضاف، أنه “في يوم 7 مارس 2021 وبعد تلقينا رسالة طوارئ من سفينة مجهولة قرب المياه السعودية، ارسلنا قارب ناجي 8 إلى الموقع من ميناء دير الايراني، لكن بعد وصول القارب إلى الموقع المعلن، تبين أن سفينة أجنبية أنقذت الطاقم وهم في طريقهم الى رأس تنورة شرق السعودية فسلمنا عملية الإنقاذ إلى السعودية”.وأوضح نجاد، أنه “منذ وقوع الحادث ووفقا للقانون الدولي ومسؤولية الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية (IMO) وبهدف الحد من مخاطر السلامة البحرية، تم مراقبة العمليات بصورة مركزة من خلال منظمة (IMO) وبالتعاون مع المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية( ROPME)”.وأكد المسؤول الإيراني، أنه “بعد أيام من عمليات المراقبة المستمرة، بتاريخ 12 مارس 2021، اعلن الممثل عن المالك العراقي للسفينة، انه تقرر سحب السفينة المذكورة إلى منطقة بوشهر باستخدام امكانيات القطاع الخاص ودون إخطار السلطات المختصة، ونظرا للظروف الجوية وتمزق حبل السحب، رست السفينة الخالیة من الطاقم في الوحل في موقع ثمانية أميال من شمال ميناء بوشهر”.وأشار إلى أنه “فور تلقي نبأ تعطل السفينة، وصل فريق الرد السريع في ميناء بوشهر على الفور إلى مكان الحادث وفحص حالة السفينة”، مبيناً أنه “تبين أن السفينة توقفت في وضع آمن ولا تتعرض سلامة الممر المائي للخطر”.وتابع نجاد، انه “بالنظر إلى انضمام إيران إلى اتفاقية إنقاذ السفن الغارقة (salvage)، فإن القواعد والأنظمة واضحة وشفافة، وبامكاننا البدء بعمليات الإنقاذ بعد توفير الشروط القانونية والفنية”، مبيناً أن “السفينة ثابتة في موقع الرسو، وننتظر اتخاذ إلاجراءات القانونية من قبل مالك السفينة”.وكان النائب كاظم فنجان الحمامي، قد أعلن في وقت سابق، عن اختطاف سفينة عراقية، قرب المياه الإيرانية.

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