إيران: الانتخابات العراقية ستكون “نزيهة”بوجود حشدنا الشعبي ومرجعية السيستاني !!

إيران: الانتخابات العراقية ستكون “نزيهة”بوجود حشدنا الشعبي ومرجعية السيستاني !!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني، في الشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين، خلال لقائه ممثلة أمين عام الأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، إن إيران تدعم بقوة أمن العراق واستقراره ونحذر بشدة أولئك الذين يسعون إلى عودة ظهور الإرهاب في العراق وسوريا والمنطقة.وأفادت وسائل إعلام إيرانية، أن عبد اللهيان أكد، على “عمق العلاقات الاستراتيجية بين طهران وبغداد، وأن العلاقات بين إيران والعراق نشطة دائما  ومتنامية”.ووصف أمير عبد اللهيان الموقف المهم للحكومة العراقية ودعم العملية السياسية والانتخابية العراقية بأنه فرصة مهمة لجميع العراقيين وستكون نزيهة وشفافة بوجود حشدنا الشعبي ومرجعية السيستاني.وتابع، أنه، “يجب على الولايات المتحدة أن تتخلى عن نهجها ثنائي المعايير في اللعبة السياسية والأمنية وتعزيز الإرهاب”.وأضاف، أن “إيران تدعم بقوة أمن العراق واستقراره ونعتبر أمن العراق أمن إيران ونحذر من يسعون لعودة ظهور الإرهاب في العراق وسوريا والمنطقة”.ووصلت بلاسخارت، أمس الأحد، إلى إيران والتقت خلال زيارتها، مستشار خامئني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي.

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