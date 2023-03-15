إيران: العراق أفشل العقوبات الأمريكية من خلال الدعم الاقتصادي والمالي

إيران: العراق أفشل العقوبات الأمريكية من خلال الدعم الاقتصادي والمالي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلن وزير المالية الإيرانية احسان خادونزي ، الاربعاء، ان مساعي بلاده لتذليل العقبات الاقتصادية التي تقف امام التعاون بين البلدين قد نجحت أخيرا، متوقعا زيادة في التبادل والتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين خلال الفترة المقبلة بالرغم من استمرار العقوبات الامريكية المفروضة على ايران. وقال خادونزي بحسب تصريحات لصحيفة ايران فرونت بيج الرسمية ، ان زيارته الى العراق ضمن اللجنة الخماسية المشتركة بين البلدين، افضت الى “تطوير العلاقات الاقتصادية في قطاعات المياه، الطاقة وكذلك التعدين والصناعة”، معلنا “حصلنا على اتفاقية جيدة”، بحسب وصفه. وتابع “ان الزيادة بنسبة 20% بالتبادل التجاري بين ايران والعراق خلال الاحد عشر شهرا الماضية وتوافد ما يزيد عن سبعة مليون زائر خلال المواسم الدينية بدون تاشيرة دخول ، هي إشارات واضحة على مستقبل تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين وكانه اقتصاد واحد”. صحيفة ايران فرونت بيج اكدت ان تصريحات الوزير تاتي على خلفية حصول بغداد على اذن من الولايات المتحدة لارسال 500 مليون دولار الى طهران ضمن التعامل التجاري بين البلدين، موضحة بان العقوبات الامريكية فشلت امام توسيع مستقبلي للتعاون الاقتصادي بين البلدين خاصة بعد استلام الحكم من قبل الاطاريين وأغلبية برلمانية ولائية.

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