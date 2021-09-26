إيران تأمر العراق بتسديد ديونها وتصر على استمرار قطع المياه

إيران تأمر العراق بتسديد ديونها وتصر على استمرار قطع المياه
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتفق وزير الخارجية الإيراني “حسين امير عبداللهيان” ونظیره العراقي “فؤاد حسين علي” متابعة قضیة الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في العراق، مؤکدین علی ضرورة حل القضیة في أسرع وقت ممكن.والتقى امير عبداللهيان، أمس السبت، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، نظيره العراقي لبحث تسديد الديون الإيرانية وعدم مطالبة العراق بفتح ملف المياه مع إيران .وناقش الجانبان خلال اللقاء الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي الأخيرة لطهران، وزيارة امير عبد اللهيان إلى بغداد، وكذلك اجتماع لممثلي الدول المشاركة في قمة بغداد الأخيرة الذي عقد في نيويورك.كما بحث الطرفان الدبلوماسية الاقتصادية خلال الاجتماع، واتفقا على متابعة بعض القضايا المتعلقة بصادرات الغاز والكهرباء إلى العراق.

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