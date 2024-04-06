إيران تثمن دور السوداني في نمو التجارة الإيرانية تجاه العراق بنسبة 30% لعام 2023

إيران تثمن دور السوداني في نمو التجارة الإيرانية تجاه العراق بنسبة 30% لعام 2023
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مدير عام مكتب غرب آسيا لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية عبدالأمير ربيهاوي، اليوم السبت، عن دور رئيس الوزراء محمد السوداني في نمو التجارة بين بلاده والعراق بنسبة 30 بالمئة في العام 2023.ووصف ربيهاوي في تصريحات نقلته وكالة “مهر” شبه الرسمية الإيرانية، بأن العراق الشريك التجاري الأول لإيران بفضل رئيس الوزراء محمد السوداني .وقال أيضا “تم توفير فرص نشاط مؤثرة للشركات الفنية والهندسية الإيرانية في العراق خلال عام 1402 (2023)؛ ومن دون شك، يمكن لحضور هذه الشركات أن يسهم في تحقيق إيرادات ملموسة للبلاد. العراق بحاجة دون شك إلى إعادة إعمار، وهم يسعون للتعاون المشترك معنا في هذا المجال.”ووفقًا لروبيهاوي، شهدت التجارة مع العراق نموًا بنسبة 30٪ خلال 10 أشهر من عام 1402. (2023).

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