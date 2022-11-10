إيران تجدد تأكيدها على عدم السماح للعراق باستثمار غازه الوطني

إيران تجدد تأكيدها على عدم السماح للعراق باستثمار غازه الوطني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن المدير العام لشركة الغاز الوطنية الإيرانية مجيد جكيني، الخميس، ان تمديد اتفاقية تصدير الغاز الايراني الى العراق مدرج على جدول أعمالنا، مشيرا الى بدء المفاوضات الثنائية بهذا الخصوص.وأكد المسؤول الايراني أن هذه الشركة زادت من نشاطها في تصدير الغاز انطلاقا من قرار حكومة السوداني منذ اللحظة الأولى لتشكيلها في إطار توريد الغاز الإيراني ، موضحا أنه تم إدراج  موضوع تمديد عقود تصدير الغاز الى العراق في جدول اعمال الشركة.وتابع قائلا، إن”المحادثات مع العراق بخصوص استمرار تصدير الغاز الى هذا البلد قد بدأت فعلا، خاصة وان موعد أول عقد لتصدير الغاز من ايران الى العراق ينتهي في العام المقبل”.وشدد مساعد وزير النفط في شؤون الغاز على أن”الجانب العراقي دعا الى تمديد مدة عقد تصدير الغاز الى العراق”، مشيرا الى أن الجانب الإيراني ينظر الى هذا الموضوع نظرة ايجابية، خاصة وان عقد تصدير الغاز الى البصرة ينتهي موعده في العام المقبل.وأشار ” جكيني ” الى تنمية العلاقات في مجال الطاقة مع البلدان الجارة، موضحا أن العراق بحاجة الى طاقة الغاز، وايران تنوي تمديد العقد معه لتوفير احتياجاته من الغاز الإيراني.يذكر أن إيران تبيع وحدة الغاز القياسي للعراق بسعر مبالغ فيه جدا عن سعره الحقيقي في الأسواق العالمية.

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