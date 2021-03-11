إيران تحتج لحكومة الكاظمي على خارطة “كردستان”

إيران تحتج لحكومة الكاظمي على خارطة “كردستان”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قدمت وزارة الخارجية الإيرانية، الخميس (11 آذار 2021)، احتجاجاً على وضع خريطة على طابع بريدي بإقليم كردستان العراق.وقال المتحدث باسم الوزارة، سعيد خطيب زادة في مؤتمر صحفي، عقده بطهران، إن “اعتماد سلطات إقليم كردستان العراقي بوضع الخارطة المزيفة عملاً مخالفاً للمبادئ الدولية ويمس وحدة أراضي إيران”.وأشار إلى أن “بلاده قدمت مذكرة احتجاج للحكومة المركزية ببغداد”، لافتاً إلى أن “بلاده دعت السلطات العراقية إلى جمع وتصحيح هذا العمل غير الودي على الفور”.وكان إقليم كردتسان، قد نشر طابعاً بريدياً يتضمن صورة للبابا وخريطة تتضمن مناطق في تركيا وإيران وضم كركوك والموصل اليها.يذكر ان حكومة الكاظمي في صمت مطبق تجاه تلك الخارطة التي تعبر عن الطموح الخبيث لحزب بارزاني وهي تضم كركوك والموصل.

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