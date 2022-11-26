إيران تحشد عسكريا أمام الحدود العراقية والحشد الشعبي يعلن استعداده للقتال مع الحرس الثوري

إيران تحشد عسكريا أمام الحدود العراقية والحشد الشعبي يعلن استعداده للقتال مع الحرس الثوري
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت إيران إرسال وحدات مدرعة وقوات خاصة، إلى مناطق حدودية مع العراق المجاور في تصعيد جديد.وقال قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد باكبور، السبت، إن “بعض الوحدات المدرعة والقوات الخاصة التابعة للقوات البرية تتجه حاليا إلى المحافظات الحدودية في غرب وشمال غرب البلاد”، وفقا لوكالة تسنيم الإيرانية.وأوضح دوافع هذه الخطوة قائلا: “الإجراء الذي تقوم به القوة البرية للحرس الثوري يقوم على تعزيز الوحدات المتمركزة على الحدود ومنع تسلل الجماعات التابعة للجماعات الانفصالية الكردية المدعومة من حزب بارزاني المتمركزة في إقليم شمال العراق”.واستهدف الحرس الثوري مرتين منذ الأحد، بالصواريخ والمسيرات المفخخة مقرات تابعة للمعارضة الإيرانية الكردية في كردستان العراق.وفي السياق نفسه أكد القيادي في ميليشيا كتائب حزب الله المصنف على قائمة الإرهاب الدولية المدعو ابو فدك رئيس أركان الحشد الشعبي  استعداد قواته  الولائية بالقتال مع الجانب الإيراني  باشراف هادي العامري وفالح الفياض.

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