إيران تحشد عسكريا أمام الحدود العراقية والحشد الشعبي يعلن استعداده للقتال مع الحرس الثوري

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السوداني قريبا في طهران باستدعاء إيراني
نائب:وزارة الكهرباء اشترت محولات كهربائية تركية فاشلة بسعر 9 آلاف دولار للواحدة
نائب:القضاء وضع يده على أموال وعقارات تعود إلى أحد حيتان الفساد
المطلك:الحلبوسي بؤرة الفساد ووسائله القمعية في الانبار مرفوضة
حزب بارزاني يطالب المعارضة الكردية الإيرانية المتواجدة في الإقليم بإيقاف نشاطها ضد إيران
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نائب:وزارة الكهرباء اشترت محولات كهربائية تركية فاشلة بسعر 9 آلاف دولار للواحدة
نائب كردي يدعو بغداد إلى مواصلة دفع 200 مليار دينار شهريا للإقليم لدفع رواتب الموظفين
النفط النيابية:مصفى كربلاء سيوفر نحو 60% من المشتقات النفطية المستوردة
مصرف الرشيد: لاتوجد لدينا حسابات مصرفية في البنوك اللبنانية
العراق والسعودية يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والالتزام بقرارات أوبك بلس
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الأحزاب الكردية المعارضة:تمديد عمر برلمان الإقليم من قبل حزب بارزاني سيؤدي إلى تفككه
حكومة السوداني:سياستنا الخارجية ضمن دائرة القرار الإيراني
إيران أغرقت العراق بمخدراتها عن طريق ميليشات الحشد المتنفذة
تقرير أمريكي:الشعارات الوطنية التي يرفعها الصدر ربما تؤدي إلى تقوية النفوذ الإيراني في العراق
إيران جعلت العراق دولة فاشلة
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العراق والسعودية يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والالتزام بقرارات أوبك بلس
الأحزاب الكردية ترفض حكم العائلة البارزانية وتدعو إلى تشكيل مجلس أعلى للإقليم
مصدر أمني:ميليشيا متنفذة وراء حرائق مطار بغداد الدولي
وزير الداخلية:القانون فوق الجميع وعلى العشائر احترام ذلك
حكومة السوداني تلغي جميع أوامر حكومة الكاظمي
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