إيران تختار سليم الجبوري لرئاسة لجنة ملف المختطفين والمغيبين.. الملف في”المثرمة”

بغداد/شبكة أخبار العراق- وجهت اللجنة المكلفة بمتابعة قضايا المختطفين والمغيبين، الخميس، رسالة مفتوحة الى الحكومة والمجتمع الدولي.وذكر رئيس اللجنة سليم الجبوري في بيان ، أنه “إنطلاقا من المسؤولية الوطنية والأخلاقية والتاريخية نجد أن الوقت قد حان لحراك تضامني متكاتف وجاد وعاجل لإنهاء ملف المغيبين والمختطفين ، وأكد، ان “رسالة اللجنة تلخصت بعدة نقاط تضمنت، عدم أي إجراءات حقيقية من الحكومة لمعرفة مصير المغيبين ‏‏المختطفين وكل الإجراءات التي تم اتخاذها في المرحلة السابقة لم تصل إلى نتائج واضحة، ولا توجد أرقام وإحصاءات دقيقة حول عدد المفقودين والمغيبين في الحرب الأخيرة، إلا أن أعدادهم تقدر بالآلاف من أهالي الأنبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك وديالى وبابل وبغداد ومناطق أخرى”.وتابعت أنه “سبق وأن قام عدد من النواب والناشطين المدنيين بإرسال قوائم بأسماء المختطفين إلى خمس جهات أمنية منها ثلاث وزارات، ولم يستلموا ردا حتى اللحظة”، مبينة أن “آلاف الاشخاص اختفوا في ظروف “غامضة” أثناء عملية تحرير المناطق المحتلة من داعش وبعض هؤلاء كانوا معتقلين لدى التنظيم الارهابي ولم يتم التفريق بينهم وبين عناصر التنظيم، وآخرون اختفوا أثناء العملية”.وذكر مصدر سياسي رفيع المستوى ،اليوم، ان اختيار سليم الجبوري لهذه اللجنة لتميع قضية المختطفين والمتغيبين وبتوجيه إيراني عبر تحالف البناء لما يتمتع به سليم من علاقة حميمة مع إيران واذرعها المتنفذة في العراق التي هي المسؤولة عن جرائم الاختطاف والقتل والتغييب القسري . وأكد المصدر، حتى بيان الجبوري لم يشير إلى الجهات التي قامت بعمليات الاختطاف والتغييب وهي معلومة واضحة عند كل العراقيين في مقدمتهم اهالي المناطق المحررة .واضاف المصدر،أين كان سليم الجبوري عندما كان نائبا ورئيسا للبرلمان من هذا الملف.واوضح المصدر ان احد أهم اسباب فشل الجبوري في الانتخابات الاخيرة انه مرفوض من قبل الشارع السني لكونه يجافي الحقيقة ويجامل على حسابها لصالح منافعه الشخصية.