إيران تخطط لنهب المال العراقي من خلال زيادة حجم صادرات بضائعها الفاسدة

إيران تخطط لنهب المال العراقي من خلال زيادة حجم صادرات بضائعها الفاسدة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس جمارك محافظة إيلام، سهراب كمري، اليوم الأربعاء، عن خطط لتصدير بضائع بقيمة 3 مليارات دولار إلى العراق عبر منفذ مهران الحدودي خلال هذا العام.ونقلت وكالة “مهر”الإيرانية شبه الرسمية عن كمري قوله، إن “حدود مهران الدولية تحتل المرتبة التاسعة بين 38 منطقة جمركية واقتصادية خاصة ومنطقة تجارة حرة في البلاد”.وأوضح أن “العام الماضي، تم تصدير بضائع بقيمة مليار و177 مليون و119 ألف دولار عبر منفذ مهران إلى العراق، ومن المتوقع أن يرتفع هذا المبلغ إلى 3 مليارات دولار خلال هذا العام”.وأضاف كمري: “700 شاحنة بضائع تعبر هذه الحدود يوميًا”، مبينا أن “معظم السلع المصدرة هي الفواكه والخضروات والمنتجات البلاستيكية وأجهزة التبريد والتدفئة ومنتجات محطات الكهرباء ومواد البناء والأدوات الحديدية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *