إيران ترفض بيان قمة بغداد بشأن إعادة الجزر الإماراتية

إيران ترفض بيان قمة بغداد بشأن إعادة الجزر الإماراتية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعترضت  وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، على البيان الختامي للقمة العربية الـ34، التي عُقدت يوم السبت الماضي في بغداد، بشأن الجزر الثلاث المتنازع عليها في الخليج، معتبرة أنه مساس بـ”سيادة إيران”. وقال المتحدث باسم الوزارة، إسماعيل بقائي، في تصريحات صحفية، إن “الجزر الثلاث؛ طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية”، مضيفًا أن “الجمهورية الإسلامية تعتبر أي ادعاء بهذا الشأن مخالفًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ويمثل انتهاكًا لمبدأ احترام السيادة الوطنية ووحدة الأراضي”. وأكد بقائي، أن “طهران ترى في إدراج هذا البند ضمن البيان الختامي لقمة بغداد أمرًا غير مقبول”، مشددًا على أن “إثارة مثل هذه القضايا لا تخدم حسن الجوار في المنطقة”. 

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