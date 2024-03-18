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إيران تستثمر النفط العراقي بعنوان ” الحقول المشتركة” بقيمة (13)مليار دولار
رئيس تحالف العزم يرفض خروج القوات الأجنبية من العراق
حزب طالباني لحزب بارزاني:أنتم سبب تأخير توزيع رواتب موظفي الإقليم
نائب:القوانين التي رحلت من الدورات السابقة اعيد سحبها من قبل الحكومة لتعديلها
السوداني:العراق يتطلع للدخول مجدداً في مضمار التطبيقات السلمية للطاقة النووية
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الاتحاد الأوروبي يعلن حزمة تمويل لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو
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بوتين يحذر الغرب باستخدام الأسلحة النووية إذا تعرضت السيادة الروسية للخطر
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إيران تستثمر النفط العراقي بعنوان ” الحقول المشتركة” بقيمة (13)مليار دولار
السوداني:العراق يتطلع للدخول مجدداً في مضمار التطبيقات السلمية للطاقة النووية
وزير النفط:مشروع (النبراس)للبتروكيمياويات سيصار إلى تجزئته لثلاثة أقسام لإحالته إلى الشركات العالمية
اليوم..سعر صرف الدولار=150750 ديناراً
السوداني:موازنة 2024 يجب أن تكون للمشاريع المحركة لدورة الاقتصاد والداعمة للبنى التحتية
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إيران تستثمر النفط العراقي بعنوان ” الحقول المشتركة” بقيمة (13)مليار دولار
العراق وتركيا يتفقان على تشكيل لجان بين البلدين في كافة المجالات لخدمة تركيا بنسبة 80%
كتلة الجيل الجديد:حكومة مسرور تجاوزت كل القيم الإنسانية والأخلاقية
المطلك:من كتب الدستور العراقي شيعة الإطار والأكراد برؤية سياسية خارجية
نائب:عشيرة السوداني تسيطر على جهاز المخابرات ومفاصل أخرى مهمة في الدولة
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