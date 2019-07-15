إيران تستدعي رئيس مجلس القضاء الأعلى

إيران تستدعي رئيس مجلس القضاء الأعلى
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وصل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، الاثنين، إلى إيران على رأس وفد قضائي رفيع المستوى.وذكر بيان للمجلس ، أنه “كان في استقبال رئيس مجلس القضاء الاعلى معاون رئيس السلطة القضائية في ايران”.وأضاف، أن “رئيس السلطة القضائية في ايران أية الله ابرهيم رئيسي وجه دعوة إلى رئيس مجلس القضاء الاعلى إلى زيارة الجمهورية الإسلامية لتعزيز التعاون القضائي بين البلدين”.ويضم الوفد، بحسب البيان، “أعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الإشراف القضائي وعدد من رؤساء المناطق الاستئنافية ومشرفين قضائيين والمتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى ومدير عام دائرة الحراسات القضائية العامة”.

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