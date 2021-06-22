إيران تشتري لقاح ضد فيروس كورونا بمبلغ 115 مليون فرنك من الأرصدة العراقية

بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن وزير الطاقة الايراني عن شراء 16 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا عبر الارصدة الموجودة في العراق.وبيّن الوزير “رضا أردكانيان” الذي يرأس اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي مع العراق في بيان اليوم الثلاثاء، بأنه تم دفع 115 مليون فرنك بحساب بنك سويسري من أرصدتنا المودعة في المصرف التجاري العراقي لشراء 16 مليون جرعة لقاح كورونا في اطار برنامج كوفاكس التابع لمنظمة الصحة العالمية.وكان الوزير قد أعلن سابقا عن اصدار إذن لشراء اللقاحات المذكورة عبر أرصدة ايران الموجودة بالعراق وتحويل مستحقاتها الى أحد البنوك الاوروبية.يذكر أن الارصدة الايرانية المودعة بالمصرف التجاري في العراق تشمل مستحقات تصدير الطاقة للبلد الجار.