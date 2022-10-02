إيران تشكر أبنائها من حكام العراق بالإفراج عن مواطنها المحتجر في السعودية

إيران تشكر أبنائها من حكام العراق بالإفراج عن مواطنها المحتجر في السعودية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت إيران، اليوم الأحد، الإفراج عن أحد مواطنيها كان قد تم احتجازه أثناء أدائه مناسك الحج في المملكة العربية السعودية، معربا عن أملها في أن يعود إلى الوطن قريبا.وذكرت كالة الأنباء الإيرانية، أن العراق وسلطنة عمان أبلغا إيران، الإفراج عن الحاج الإيراني الذي كان محتجزا في السعودية.وأضافت أن ذلك جاء خلال اتصالين هاتفيين منفصلين أجراهما وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ووزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.وأوضحت أن عبد اللهيان شكر وزيري خارجية العراق وسلطنة عمان على جهودهما في متابعة قضية الإفراج عن الحاج الإيراني، معرباعن أمله في أن يعود إلى إيران قريبا.وكانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت في أغسطس الماضي، أن السلطات السعودية اعتقلت الحاج الإيراني ويدعى خليل دردمند، خلال أدائه مناسك الحج هذا العام.

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