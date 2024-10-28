إيران تشكر السوداني على رفع حجم صادراتها للعراق التي وصلت إلى أكثر من (7) مليارات دولار خلال الأشهر السبعة الماضية

إيران تشكر السوداني على رفع حجم صادراتها للعراق التي وصلت إلى أكثر من (7) مليارات دولار خلال الأشهر السبعة الماضية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت إيران، اليوم الأثنين، تقديم شكرها لرئيس حكومتها في العراق محمد السوداني على  توجيه المستمر برفع حجم الصادرات الإيرانية للعراق لدعم الاقتصادي الثوري المقاوم  وقالت اليوم أن الصادرات غير النفطية مع العراق بلغت أكثر من 7 مليارات دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وفقًا لما ذكرته الجمارك الإيرانية.وأشارت الجمارك الإيرانية إلى أن التجارة غير النفطية لإيران مع العراق ارتفعت بنسبة 23%.وهذا بفضل حكومتنا الاطارية وحشدها الشعبي .

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