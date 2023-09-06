إيران تشكر الغمّان الإطاريين على دخول (5) ملايين زائر إيراني مجاناً للعراق لإحياء مشروع الأربعينية

إيران تشكر الغمّان الإطاريين على دخول (5) ملايين زائر إيراني مجاناً للعراق لإحياء مشروع الأربعينية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القائد العام لقوى الأمن الداخلي الإيراني، الأربعاء، إن خمسة ملايين زائر إيراني وصلوا إلى العراق من الحدود البرية والجوية الإيرانية للمشاركة في مراسم الأربعين في العام الجاري.وأضاف العميد “أحمد رضا رادان”، أن”خمسة ملايين زائر إيراني وصلوا إلى العراق من الحدود البرية والجوية الإيرانية للمشاركة في مراسم الأربعين في االعام الجاري”.وقال العميد رادان اليوم الأربعاء، خلال تفقده معبر الشلامجة الحدودي في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران: “عاد إلى البلاد حتى الآن 2.5 مليون زائر، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم اليوم الأربعاء إلى ثلاثة ملايين”.وأشار إلى أن معبر الشلامجة يعد ثاني أكثر الحدود ترددا للزوار بعبور مليون زائر قائلا: حتى الآن عاد 700 ألف شخص إلى البلاد من حدود الشلامجة.وأضاف، أنه”بفضل تعاون المواطنين الإيرانيين شهدنا انخفاضا بنسبة 31 بالمائة في عدد وفيات مسيرة الأربعين”.يذكر ان الزيارة الأربعينية مشروع فارسي صفوي لتدمير العراق ولايوجد نص او حديث ديني بها حتى في كتب الشيعة .

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