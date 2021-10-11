إيران تصّر على مواصلة قطع المياه عن العراق

إيران تصّر على مواصلة قطع المياه عن العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- هنأت السفارة الإيرانية لدى بغداد، الإثنين، القوى الشيعية ، بمناسبة إجراء الانتخابات النيابية. وقالت السفارة في بيان ، إنه “يسر سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد أن تتقدم بأحر التهاني واخلص التبريكات إلى الحكومة والقوى الشيعية بمناسبة إجراء الانتخابات النيابية الناجحة في العاشر من اكتوبر السنة ۲۰۲۱”.  واضافت، “بلا شك، أن الحضور الواعي للجماهير في صناديق الاقتراع، يضمن مشاركتها وقدراتها على تقرير مصيرها ومتابعة مطالبها وانه يمثل تجسيدا للديموقراطية في هذا الصدد، كانت ولاتزال الجمهورية الإسلامية الإيرانية دائمة داعمة للقوى الشيعية  “.  وتابعت، “كنا دائما ولازلنا ندافع عن سيادة ووحدة أراضي هذه الدولة الجارة، وتدعم تطوير العملية السياسية الدستورية في العراق التي من شأنها أن تؤدي الى التنمية الاقتصادية والرفاهية ،وأكدت ان  قطع المياه عن العراق سيستمر ولا علاقة له بالنتائج الانتخابية .

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