إيران تطالب العراق بإطلاق ديونها

إيران تطالب العراق بإطلاق ديونها
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث السفير الايراني في بغداد إيرج مسجدي ، مع وزير المالية العراقي علي علاوي ملف الحصول على الديون الايرانية.وذكرت وسائل اعلام ايرانية، ان”مسجدي التقى علاوي لبحث الأوضاع السياسية بين البلدين ، بما في ذلك كيفية حصول ايران على ديونها من  الجانب العراقي”.وقال وزير المالية العراقي عبد الاميرعلاوي خلال الاجتماع إن الديون الايرانية هي أولوية بالنسبة لبلاده ، وأكد أنه تم اتخاذ الترتيبات اللازمة، بحسب الاعلام الايراني.وتصل ديون العراق لايران لقاء استيراده الكهرباء والغاز منها الى نحو 6 مليارات دولار. وبحسب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ، فإنه على الرغم من تراكم الديون الآن في البنوك العراقية وإحراز تقدم في تحصيلها ، فإن أهم مشكلة في منع بغداد من سداد هذه الديون هو الحظر الاميركي الأمريكية غير القانوني والمجحف .في الآونة الأخيرة ، تحدثت بعض وسائل الإعلام عن تحرير الارصدة الايرانية المجمدة في العراق بموافقة  ادارة الرئيس الاميركي جو بايدن ، لكن هذا الخبر لم يؤكده أي مصدر رسمي في طهران أو بغداد ، ولم تغطيه وسائل الإعلام العراقية.

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