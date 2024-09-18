إيران تطالب حشدها الشعبي بضرب إسرائيل رداً على استهداف سفيرها في بيروت

إيران تطالب حشدها الشعبي بضرب إسرائيل رداً على استهداف سفيرها في بيروت
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-طالب عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، مجتبى زارعي، اليوم الاربعاء (18 أيلول 2024)، حشدهم الشعبي في العراق  بضرب إسرائيل دفاعا عن سيادة إيران  ردا على استهداف ممثلها وسفيرها مجتبى أماني جراء هجوم سيبراني شنته تل أبيب أمس على منظومة أجهزة الاتصالات التي يستخدمها حزب الله اللبناني (بيجر).وقال زارعي في حديث صحفي، إن “استهداف سفيرنا مجتبى أماني من قبل إسرائيل بهجوم سيبراني لا يختلف عن الهجوم على قنصليتنا في العاصمة السورية دمشق وقتل المئات من ضباط الحرس الثوري في سوريا “.وأضاف زارعي “مثلما هاجموا قنصليتنا العامة في دمشق وارتكبوا عملاً إرهابياً، هاجموا سفير الجمهورية الإيرانية الذي يعد رمزاً لحكومتنا وأمتنا في لبنان”.لذا ” نطالب حشدنا الشعبي بالرد على إسرائيل دفاعا عن سيادة إيران لأننا لا نريد ولا نسعى استهداف إسرائيل مباشرة من قبلنا خدمة لمشروع المقاومة الإسلامية” .

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