إيران “تعلن”استئناف العمل في منفذ الشلامجة!

بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت إيران، الاحد، استئناف العمل في منفذ الشلامجة الحدودي مع العراق، بعد إغلاقه لأيام تزامنا مع عيد الأضحى.وقال رئيس منطقة اروند الحرة لشؤون الاستثمار وتطوير الأعمال، علي موسوي، في تصريح لوسائل اعلام إيرانية، إن “الجانب العراقي أعلن يوم الخميس 30 تموز/ يوليو، إغلاق منفذ الشلامجة التجاري من عيد الأضحى إلى عيد الغدير، وعدم وجود أي تجارة على هذه الحدود”.وأضاف: “من اليوم أعيد فتح منفذ الشلامجة الدولي واستئناف التبادل التجاري بين إيران والعراق”.وتم استئناف صادرات البضائع غير النفطية من منفذ الشلامجة الحدودي، رسميا يوم الأربعاء 8 تموز الماضي، وفقا لاتفاق بين العراق وايران، بعد إغلاق دام أربعة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، وتم خلال هذه الفترة تصدير 21 ألف طن من البضائع غير النفطية بقيمة 95 مليون دولار إلى العراق.