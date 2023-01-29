إيران تقطع الغاز عن العراق لمدة 12 يوم ردا على منع تهريب الدولار إليها

إيران تقطع الغاز عن العراق لمدة 12 يوم ردا على منع تهريب الدولار إليها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الكهرباء، توقف إمدادات الغاز المورد لأغراض الصيانة!!! لمدة 12 يوما.وذكرت الوزارة في بيان ، أنه”انطلاقاً من مباديء الشفافية والمصداقية امام شعبنا وإشعارهم لما تمر به المنظومة الكهربائية من تحديات الخطة الوقودية، وعلى ضوء المساعي الواقعية التي تبذلها الحكومة والوزارة لرسم معالجات حقيقية واستراتيجية لملف الكهرباء وتنويع مصادرها لتخفيف العبء والضغط على المواطنين ،وتجتهد لخدمتهم ،الا أن هنالك ظروف خارجة عن سيطرة الوزارة وبذلك تعلن وزارة الكهرباء توقف امدادات الغاز المورد من إيران  بشكل كامل ولمدة( ١٢ يوما) عن محطات الانتاج لأغراض الصيانة لأنابيب نقل الغاز بحسب الجانب الايراني مما تسبب بخسارة حوالي ٧٥٠٠ ميكا واط من المنظومة في بغداد والمناطق الوسطى والفرات الاوسط ، الامر الذي أدى الى تحديد احمال الانتاج بشكل كبير من الطاقة ، وبالتالي ثأثيره على ساعات تجهيز الكهرباء”.وأضافت، أن”الوزارة وانطلاقاً من واجبها ومسؤوليتها امام الدولة والمواطنين إتخذت إجراءاتها العاجلة المتضمنة التنسيق العالي مع وزارة النفط لضخ كميات إضافية من الوقود البديل لأجل تعويض ما فقدته المنظومة من الغاز المورد والذي يمكن أن يؤثر على إدامة زخم الإنتاج”.وتابعت، أن”توقف امدادات الغاز المورد لأغراض الصيانة بدأت منذ صباح الخميس الموافق ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٣، راجين من المواطنين الكرام تفهم ذلك والتعاون بترشيد الاستهلاك لعبور هذه الازمة”.

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