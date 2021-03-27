إيران تقطع المياه عن العراق تحت حكم أحزابها وميليشياتها

إيران تقطع المياه عن العراق تحت حكم أحزابها وميليشياتها
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى، النائب فرات التميمي، اليوم السبت (27 آذار 2021)، عن آخر تطورات الملف المائي المتعلق بالعراق، والحوارات الجارية بين بغداد وطهران، للتوصل إلى حلول بخصوص أزمة الحصص المائية. وقال التميمي في حديث صحفي، إن “وزير الموارد المائية رشيد الحمداني، زار محافظة ديالى قبل يومين للتباحث حول أزمة المياه في المحافظة”، مشيرا إلى إن “الوزير تعهد ببذل الجهود وفتح حوارات مباشرة مع طهران من أجل بالتنسيق مع الخارجية العراقية، لحل ملف الحصص المائية”.وتابع، أن “الوزير أبلغهم بأنه سيوضح للجانب الايراني، الأضرار الناجمة عن ايقاف الإيرادات المائية من الأنهر الحدودية  باتجاه العراق، وخاصة في مناطق محافظة ديالى”.وبين التميمي، إن “الإيرادات المائية المتدفقة من الأنهر الحدودية القادمة من إيران انخفضت بنسبة 70%  خلال الأيام الماضية”، مشيرا إلى إن “حوض نهر ديالى من أكثر المناطق تضررا، والتي يقطنها حوالي مليون نسمة”.ودعا النائب إلى “أهمية تكثيف المساعي من أجل تفادي ازمة جفاف حادة تضرب مناطق واسعة في ديالى خلال الصيف القادم، والسعي إلى إطلاق ايرادات مائية من خلال الأنهر الحدودية خاصة سيروان الذي يمتد الى سد دربندخان ومنه عبر نهر ديالى إلى بحيرة حمرين التي تشكل الخزين الاستراتيجي للمياه في ديالى”.

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