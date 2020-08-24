إيران تقطع المياه عن العراق وتقتل أبناءه لفرض اتفاقيتها الإستراتيجية مع العراق

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت وزارة الخارجية الايرانية، عن اعداد “اتفاقية استراتيجية” مع العراق. وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية، سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، ان “العلاقات العراقية – الايرانية جيدة واستراتيجية ” مشيراً الى ان “ايران تتعامل بحسن الجوار ونطبقها عمليا”. وأضاف ان “العراق له مكانة مهمة حكومة وشعبا وبلدا وزيارة وزير الخارجية محمد جواد ظريف الأخيرة الى بغداد هي للتنظيم والتحضير لاتفاقية استراتيجية شاملة بين البلدين وبعد استكمالها سنعلنها”. وأضاف “قد نتوصل الى حوار استراتيجي مع العراق في الايام او الاشهر المقبلة”.