إيران “زعلانة”من تصريح نائب عراقي قال”إن الدولار يهرب إلى إيران”

إيران “زعلانة”من تصريح نائب عراقي قال”إن الدولار يهرب إلى إيران”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب المتحدث باسم اتحاد مصدري المنتجات النفطية الإيراني، حميد حسيني، السبت، السلطات العراقية باتخاذ موقف من اتهامات وجهها نائب بالبرلمان العراقي إلى إيران بشأن العملة العراقية وتحويلها الى دولار.وقال حسيني في تصريح صحفي ، إن :”النائب العراقي محمد نوري عزيز عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، وجه اتهامات شديدة لإيران في برنامج تلفزيوني”.وأضاف، أن “الاتهام ليس أن الدينار يذهب من العراق إلى إيران ثم يعود ويتحول إلى دولار، بل إنه زعم أن إيران تطبع دينارا عراقيا مزورا وتحولها إلى دولارات في العراق وترسلها إلى إيران”.وأكد: “هذا النمط من الاتهام موجود في الخطاب القومي والبعثي”.وشدد حسيني إن هذه التصريحات ليست مجرد اتهام اقتصادي، “وبالنظر إلى التعاون الأخير من جانب بعض النواب العراقيين مع الولايات المتحدة ضد إيران، يبدو أن هذه الاتهامات هي أساس الخلافات الأكثر خطورة في المستقبل”.وأضاف المتحدث ، إن بلاده “قدمت أكبر قدر من الدعم للحكومة العراقية الشيعية وعملت من أجل أمنها وأجلت سداد مستحقاتها من تصدير الكهرباء والغاز إلى العراق لسنوات حتى تساعد في إرساء الأمن في العراق، لأن أمن العراق هو أمن إيران، لكن يجب متابعة هذا الاتهام ومحاسبته”.وطالب حسيني مجلس النواب والبنك المركزي العراقيين باتخاذ موقف من هذه الاتهامات كما طالب السفارة الإيرانية أيضًا بمتابعة الموضوع.وأضاف: إذا قال أحدهم مثل هذا الكلام في البرلمان الإيراني، فإن كل العراق سيتخذ موقفاً. نتوقع أن نرى موقف غرفة التجارة والبنك المركزي والأحزاب الإطارية والبرلمان العراقي في هذا الصدد.وقبل أيام، ادعى عضو اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب العراقي، النائب محمد نوري عزيز، عن طباعة ملايين الدنانير العراقية في إيران، ثم استبدالها بالدولار الأميركي وإرسالها بالشاحنات إلى إيران.

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