إيران :عبد المهدي يملك أدلة على تورط أمريكا وإسرائيل والسعودية والإمارات في تظاهرات العراق!!

بغداد/شبكة أخبار العراق – قال المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس (7 تشرين الثاني، 2019)، إن حكومة العراق برئاسة عبد المهدي “تمتلك” أدلة على “تورط” كل من واشنطن وتل أبيب والرياض وأبو ظبي بالتظاهرات الأخيرة في العراق.ونقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية عن عبد اللهيان قوله، خلال لقاء متلفز، إن “إيران تدعم مطالب الشعب العراقي المحقة”، مستدركا بأن”أعداء العراق يسعون لتحقيق اهدافهم من خلال التغلغل في المظاهرات السلمية”.واتهم المسؤول الإيراني، الولايات المتحدة الاميركية بـ”السعي لإيجاد معركة بين ابناء الشعب العراقي بعيدا عن المذهب والدين”، مضيفاً أن “هدف دول الاستكبار هو اسقاط الحكومة العراقية الحالية وخلق الفوضى”.وتابع، أن “الحكومة العراقية تمتلك أدلة حول تورط اميركا وكيان الاحتلال (اسرائيل) والسعودية والامارات في التظاهرات الاخيرة”، مشددا على “ضرورة فصل المتظاهرين السلميين عن المندسين الذين يقومون بأعمال تخريبية”.