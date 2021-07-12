إيران قطعت المياه عن العراق وحكومة الكاظمي وحشدها وأحزابها “ليموت الشعب عطشا ولا نطالبها بحق المياه”

وكانت

أعلنت، الاثنين، أن

“قطعت المياه بشكل تام عن

“، ملوحة باللجوء إلى

في حال استمر الوضع.

وقال وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني إن “الإطلاقات المائية من إيران بلغت صفرا”، فيما أشار إلى “اتخاذ حلول لتخفيف ضرر شح المياه في محافظة ديالى” شرقي

.

واعتبرت خطوة إيران الأخيرة تجاوزا واضحا لكل القوانين والأعراف التي تُنظم حقوق الدول في الأنهار العابرة للحدود.

ومع ذلك، تبدو قدرة

محدودة في

، فتوازن القوة السياسية والعسكري بين البلدين خاضعة تماماً لصالح الأخيرة.

الخطوتان الوحيدتان اللتان قام بهما العراق، كانتا شكليتان إلى حد كبير، إذ أرسلت وزارة الموارد العراقية مذكرة للجانب الإيراني، تطالبه بالالتزام بالبروتوكولات والاتفاقيات التي بين البلدين بشأن المياه المشتركة.

كذلك أعلن وزير الموارد المائية العراقية أثناء زيارته للمناطق التي أصابها الجفاف في محافظة ديالى العراقية جراء قطع إيران للمياه، بأن حكومة بلاده ربما تلجئ للمجتمع الدولي للضغط على إيران.

وفي المقابل، لم ترد إيران على خطوات العراق.