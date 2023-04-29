إيران مصرّة على تدمير العراق وجعله الرئة الاقتصادية لها

إيران مصرّة على تدمير العراق وجعله الرئة الاقتصادية لها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، رغبة بلاده بزيادة حجم التبادل التجاري مع العراق لأكثر من 10 مليارات يورو سنويا، فيما أشار الى أن أي زعزعة بأمن العراق يعد زعزعة لأمن إيران!!. وقال رئيسي في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد في طهران :إن “مذكرة التفاهم بين إيران والعراق مهمة جداً ونحن نولي أهمية كبرى لأمن البلدين”.وأضاف الرئيس الإيراني أن “المفاوضات بين دول المنطقة تؤدي إلى تحسين الأمن والاستقرار والوجود الأميركي فيها يضر بالمنطقة واستقرارها”. وتابع “علاقاتنا مع العراق جيدة، ونسعى للوصول إلى زيادة صادراتنا لمستويات أعلى”. وأوضح رئيسي أن “مستوى صادراتنا للعراق يبلغ أكثر من 10 مليارات يورو”، مؤكدا بالقول ” لدينا مصالح مشتركة مع العراق”. ولفت الى أن “المفاوضات بين دول المنطقة تؤدي إلى التحسن في أمنها”.  وكان رئيس الجهورية عبد اللطيف رشيد قد وصل الى طهران، صباح اليوم السبت، تلبية لدعوة رسمية من نظيره الإيراني ابراهيم رئيسي.ويضم الوفد المرافق للرئيس العراقي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير الكهرباء زياد علي فاضل، ووزير الموارد المائية عبد عون ذياب، والقيادي في منظمة بدر مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، إضافة إلى عدد من المستشارين وكبار المسؤولين.

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