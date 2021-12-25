إيران مصرّة على قطع المياه عن العراق..وهي تصدر بضائعها الفاسدة للعراق بـ(8) مليارات دولار خلال (6) أشهر فقط!!

بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن عضو هيئة الادارة بغرفة التجارة الايرانية العراقية المشتركة حميد حسيني بان صادرات ايران للعراق بلغت خلال 6 أشهر من العام الجاري اكثر من 8 مليار دولار.واشار حسيني، في حديث صحفي: الى تاثير تفشي كورونا على الصادرات الإيرانية للعراق في العام 2020 وقال: ان “اغلاق الحدود العراقية وانخفاض بيع النفط العراقي وبالتالي انخفاض عوائد العراق من العملة الضعبة ادى الى خفض الصادرات الإيرانية للعراق اذ بلغت صادرات ايران للعراق اقل من 8 مليارات دولار.”واضاف: “الا انه في العام الجاري ورغم وجود مشاكل في مجال صادرات الغاز والكهرباء، كانت لنا صادرات مشتقات نفطية للعراق وبلغ اجمالي صادرات ايران للعراق اكثر من 8 مليارات و 100 مليون دولار خلال الاشهر الستة الاولى من العام الجاري .”واوضح بانه “تم خلال العام الجاري ترانزيت اكثر من 5 ملايين طن من السلع عبر ايران للعراق”.واشار الى ان “الكثير من الصناعات الايرانية تصدر فائض انتاجها للعراق”، مبينا ان “حصة ايران في السوق العراقية لافتة جدا من حيث المواد الانشائية والغذائية والمشتقات النفطية والبتروكيمياوية والادوات المنزلية والالبان والالبسة والموبيليات” .واكد حسيني ان بلادي لن تعيد المياه للعراق لكي نستمر بصادراتنا الزراعية المختلفة .