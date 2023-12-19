إيران: نجحنا من جعل العراق بلداً مستورداً غير منتجاً

إيران: نجحنا من جعل العراق بلداً مستورداً غير منتجاً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مصلحة الجمارك الإيرانية محمد رضواني فر، اليوم الثلاثاء، أن العراق من أكثر الدول استيرادا لبضائعنا، وأضاف في حديث صحفي، ان بلدي إيران نجحت من جعل العراق بلد مستوردا غير منتجا بجهود حشدنا الشعبي وأحزابه وحكومتنا الإطارية هناك، وتابع انه خلال اقل من 8  الأشهر الماضية كانت صادرتنا للعراق نحو 6 مليارات دولار وسيضاعف هذا الرقم مستقبلا في ظل حكومة السوداني .

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