إيران وميليشياتها وراء استهداف الأبراج الكهربائية

إيران وميليشياتها وراء استهداف الأبراج الكهربائية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب كريم ابو سودة، اليوم الخميس، ميليشيا الحشد الشعبي وراء تفاقم ازمة الكهرباء في العراق.وقال ابو سودة في تصريح صحفي، إن “العراق يتعرض فعليا لحرب ممنهجة في استهداف خطوط الكهرباء في عدة محافظات، حيث بلغت مستويات خطيرة جدا في الاسابيع الاخيرة خاصة مع استهداف عشرات الابراج وتسببها باضرار مادية كبيرة”.واضاف ان “العراق مستهدف من قبل الميليشيات الولائية والفاسدين بالاضافة الى ان إيران لاتريد ان ينهض ويحقق الاكتفاء الذاتي من الطاقة الكهربائية كونه يستورد بمبالغ مالية كبيرة توضع في موازنتها  السنوية”، مشيراً الى “وجود اجندة خارجية واحزاب فاسدة هي جزء من حرب الكهرباء في البلاد”.

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