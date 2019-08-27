إيران: 5 مليار دولار في البنك التجاري العراقي لصالح ديون الكهرباء والغاز على مدار السنوات الماضية

إيران: 5 مليار دولار في البنك التجاري العراقي لصالح ديون الكهرباء والغاز على مدار السنوات الماضية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلن مدير غرفة التجارة الايرانية العراقية المشتركة سيد حامد حسيني ، الثلاثاء، أن بغداد عازمة على الحفاظ على علاقات الطاقة والعلاقات التجارية مع طهران من خلال خطة لإيداع عدة مليارات من الدولارات الأمريكية في حساب في بنك عراقي لدفع واردات الطاقة من إيران.ونقلت وكالة انباء فارس عن حسيني قوله إن ” الخطة ستتضمن ايداع مبلغ 4 الى 5 مليارات دولار في حساب خاص في البنك التجاري العراقي لتسوية الديون العراقية لايران بما في ذلك تلك المتعلقة باستيراد الكهرباء والغاز على مدار السنوات الماضية ، على أساس الاتفاق الأخير بين حكومتي البلدين الجارين.”وأضاف أن “سلطات البلدين قد وافقت على استخدام الحساب كأداة مالية خاصة للتهرب من العقوبات الأمريكية على إيران والسماح لطهران بالدفع مقابل واردات البضائع غير الخاضعة للعقوبات من خلال الحساب”.وتابع أن ” هذه الالية وللاسف اصدمت بعقبة البيروقراطية الادارية “، مشيرا الى أن ” أن البنك الأمريكي JPMorgan Chase ، الذي يسيطر على الأسهم في المصرف التجاري العراقي ، مازال يعطل وصول إيران إلى الحساب”.واوضح أن ” إن رجال الأعمال ونشطاء القطاع الخاص ليس لديهم أي مشاكل كبيرة في التجارة بين إيران والعراق ، وأن آلية المصرف التجاري العراقي كان من المتوقع أن تستوعب المعاملات الحكومية بين البلدين”.يذكر أن ” إيران مازالت المزود الأول للغاز الطبيعي والكهرباء للعراق رغم الضغوط المتزايدة من الولايات المتحدة التي تسعى لخفض الصادرات  فيما حصلت بغداد على عدة جولات من الإعفاءات من العقوبات الأمريكية ، مصرة على أنه ليس لديها بديل لاستبدال واردات الطاقة من ايران بقصد سياسي وحكومي عراقي لمواصلة دعمها لايران على حساب العراق”.

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