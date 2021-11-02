إيران: (9) مليارات دولار حجم صادراتنا للعراق مقابل الإصرار على قطع المياه عنه

إيران: (9) مليارات دولار حجم صادراتنا للعراق مقابل الإصرار على قطع المياه عنه
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة، منذ قليل، أن حجم الصادرات إلى العراق سيبلغ نحو 9 مليارات دولار حتى نهاية العام الإيراني الجاري (20 مارس 2022).وقال يحيى آل إسحق، وفقًا لما جاء في وكالة فارس: “صادرات إيران إلى العراق تراوحت في السنوات الأخيرة ما بين 8 إلى 12 مليار دولار”، مؤكدًا: “في الأشهر السبعة الماضية، بلغت قيمة صادرات إيران إلى العراق 5 مليارات دولار و500 مليون دولار”.وتابع: “على الرغم من القضايا المختلفة التي تؤثر على مجال الصادرات إلى العراق، ولكن بالنظر إلى ظروف التصدير هذا العام، ودراسة أوضاع المنافسين وأسعار السلع المصدرة، فمن المتوقع أن تزيد صادرات إيران إلى العراق بنحو 8 إلى 9 مليارات دولار حتى نهاية العام الايراني الجاري (ينتهي في 20 مارس 2022)”.وأرجع آل اسحاق نمو التجارة الخارجية للبلاد بنسبة 43% في الأشهر السبعة الماضية مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي إلى تحسن ظروف مواجهة كورونا في العالم، مؤكدًا أن التحديات الرئيسية في اقتصاد البلاد هي التضخم وسبل العيش والتجارة.

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