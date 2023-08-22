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أكثر من (15) مليار دولار قيمة الصادرات التركية للعراق خلال 2022
إيران:(3) مليارات دولار قيمة صادراتنا للعراق خلال الأشهر الأربعة الماضية
النزاهة:حكم غيابي لمدة(42)سنة لمواطن سرق أكثر من (8) مليارات دينار من مصرف الرافدين!
حكومة البارزاني:تخصيصات الإقليم ليست هبة من الحكومة الإطارية
تحالف المستقلين يدعو إلى تأجيل انتخابات مجالس المحافظات إلى 2024
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أكثر من (15) مليار دولار قيمة الصادرات التركية للعراق خلال 2022
إيران:(3) مليارات دولار قيمة صادراتنا للعراق خلال الأشهر الأربعة الماضية
حكومة البارزاني:تخصيصات الإقليم ليست هبة من الحكومة الإطارية
هيئة الاستثمار:ملف أزمة السكن في طريقه إلى الحل
المالية النيابية:قانون توحيد سلم الرواتب الجديد سيتأخر كثيرا
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البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
أكثر من (8) مليارات دولار سنوياً التحويلات المالية للعمالة الأجنية في العراق
تجريف بساتين حزام بغداد من قبل ميليشيا الحشد بدعم السوداني لتدمير العراق
إيران وميليشيات حشدها الشعبي وراء استمرار تجريف البساتين العراقية
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- متابعات خاصة
طعن العراق في ظهره من قبل الكويت لن يمر ولن ينسى
العفو الدولية تطالب حكومة السوداني بسحب قوانينها التعسفية ضد حرية التعبير والتظاهر السلمي
الأمن الوطني العراقي تحت القيادة الإيرانية بزعامة الدعوجي( أبو علي البصري)
موازنة 2023 موازنة الميليشيات وتعزيز سلطة النفوذ الإيراني
نريد كشف حساب بثروات حكام العراق الجدد وحكام العراق القدامى !؟!
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- منوعات
الحكومة التركية تستعد لزلزال اسطنبول وممثل مشهور يغادرها
إيطاليا..العثور على سفينة شحن رومانية يعود تاريخها إلى القرن الأول قبل الميلاد
في ولاية أمريكية ..”برغر كينغ”.. من سلة المهملات إلى أطباق الزبائن
أصحاب المليارات يجتمعون في ولاية أيداهو الأمريكية لعقد الصفقات
ممثلون أميركيون يهددون بالإضراب مقابل صرف حقوقهم المالية
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- صورة وتعليق
نائب:السوداني وجه بتشكيل لجنة رباعية للتحقيق في مقتل سليماني والمهندس
إيران تشكر السوداني على التسهيلات المقدمة “لزوارها” في العراق
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
مصدر كري مسؤول:زيارة البارزاني إلى الإمارات تهدف إلى تصدير النفط من الإقليم دون تدخل الحكومة الاتحادية
إيران:ببركة الإمام الحسين بلادنا اليوم عظيمة جراء المال العام العراقي المتدفق عليها كالشلالات !
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