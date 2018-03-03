إيران:5.5 مليار دولار قيمة صادراتنا للعراق خلال العام الماضي

إيران:5.5 مليار دولار قيمة صادراتنا للعراق خلال العام الماضي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال الملحق التجاري الايراني في بغداد ناصر بهزاد ، ان ايران صدرت 12 مليون طن من البضائع غير النفطية وبقيمة 5.5 مليار دولار الى العراق خلال العام الماضي .ونقلت وكالة ارنا عن بهزاد حديثا : ان “الصادرات الايرانية غير النفطية للعراق بلغت 12 مليون طن بقيمة خمسة مليارات ونصف المليار دولار، منذ اذار 2017 ولغاية اليوم، وهذا الرقم يمثل 18% من مجموع الصادرات الايرانية الى دول العالم”.وبين ان “التبادل التجاري مع العراق جيد، حيث ان 66% من مجموع صادرات ايران تذهب الى الصين والعراق والامارات وكوريا الجنوبية وافغانستان، وان النصف منها يصدر الى الصين والعراق”.ويبلغ معدل التبادل التجاري السنوي بين ايران والعراق في الوقت الحاضر، بين خمسة مليارات و600 مليون دولار الى سبعة مليارات دولار، وبالاضافة الى صادرات النفط والغاز والسياحة الدينية والخدمات الفنية والهندسية، ليرتفع الى 12 مليار دولار سنويا.العديد من الخبراء الاقتصاديين يعتقدون ان العراق وبعد مرحلة داعش واستتباب الأمن ووفرة الموارد النفطية والمالية، يعتبر سوقا واسعة وجيدة جدا وذا مزايا خاصة للمستثمرين ورجال الاعمال الايرانيين.

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