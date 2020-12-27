إيران:5.7 مليار دولار قيمة صادراتنا للعراق خلال 9 أشهر

إيران:5.7 مليار دولار قيمة صادراتنا للعراق خلال 9 أشهر
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة، يحيى آل إسحاق، الأحد، (27 كانون الأول، 2020) تصدير سلع بقيمة 5.7 مليار دولار للعراق في 9 شهور منذ 20 آذار وحتى 20 كانون الاول 2020.وقال آل إسحاق، في تصريح صحفي، إن “حجم الصادرات المذكورة تحققت رغم تأثيرات جائحة كورونا، إذ كان من المستهدف تسجيل مستوى 20 مليار دولار”.واضاف أنه “بالسنة المالية المنتهية، حيث تم من تاريخ 19 آذار 2020 تصدير 12 مليار دولار من السلع للعراق مقابل توريد مئات الملايين من الدولارات”، مبينا أن “حجم الصادرات والواردات هذا غير متوافق”.وتابع آل إسحاق أن “المفاوضات قائمة بين البلدين لزيادة حجم التبادل التجاري، وسيكون ذلك من مصلحة إيران لتوريد العديد من الاحتياجات من العراق في ظل توافر بعض المستحقات والامكانيات المالية بهذا البلد”.وبين أن “تدشين مشروع ترانزيت السلع من العراق، سيوجد سوقا كبيرة بين ايران والعراق، وهذا يتطلب تشريعات وقرارات بدأ البرلمان العراقي بإقرارها مؤخرا “.

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