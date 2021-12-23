إيطاليا تؤكد على مواصلة دعمها للعراق في كافة المجالات

إيطاليا تؤكد على مواصلة دعمها للعراق في كافة المجالات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، ضرورة نزع فتيل أزمات المنطقة عبر الحوار ومنع التصعيد.وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ، أن “صالح استقبل وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، وتم خلال اللقاء التأكيد على العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين، والسعي المشترك لتعزيزها بمختلف المجالات، والتعاون الثنائي المشترك في مواجهة التحديات، لا سيما المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية، ومواجهة التداعيات الخطيرة للتغيّر المناخي وحماية البيئة”.واكد صالح وفقا للبيان على “عمق العلاقات العراقية الإيطالية”، مشيداً بـ”دور إيطاليا المساند لقوات الأمن العراقية بمكافحة الإرهاب ضمن التحالف الدولي وحلف الناتو، إلى جانب الإسهامات بالجوانب الإنسانية والاجتماعية”.وفي شأن تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية اكد صالح على “ضرورة بذل أقصى الجهود من أجل نزع فتيل الأزمات في المنطقة، ودعم مسارات الحوار في حلحلة الخلافات القائمة وتخفيف التوترات والحيلولة دون التصعيد”، لافتا الى أن “سياسة العراق المتوازنة تدعم تثبيت الاستقرار الإقليمي”، فيما نوه إلى أن “العراق الآمن والمستقر بسيادة كاملة عنصر لا غنى لأمن واستقرار كل المنطقة”.من جانبه، أكد دي مايو، “التزام بلاده بدعم أمن واستقرار العراق وتأكيد سيادته”، مشيدا “بالجهود التي يبذلها العراق على الساحة الإقليمية من أجل إرساء السلام”.وتابع أن “الحكومة الإيطالية تسعى لتعزيز العلاقات الثنائية مع العراق في مختلف المجالات”. 

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