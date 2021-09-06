إيطاليا تحقق 27 انتصارًا و9 تعادلات في التصفيات الأوروبية

إيطاليا تحقق 27 انتصارًا و9 تعادلات في التصفيات الأوروبية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- سقطت إيطاليا في فخ التعادل السلبي أمام مضيفتها سويسرا، في المباراة التي أقيمت مساء امس الأحد، على ملعب سانت جاكوب بارك، في إطار التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2022.لكن رغم هذا الإخفاق لأبطال أوروبا، نجحت إيطاليا في الوصول لرقم قياسي تاريخي، بعدما تمكنت من تفادي الهزيمة في 36 مباراة متتالية، محققةً في هذه الفترة 27 انتصارًا و9 تعادلات.وتجاوزت إيطاليا بذلك الرقم القياسي السابق، الذي حققته البرازيل بين عامي 1993 و1996، وإسبانيا بين عامي 2007 و2009، بعدم الخسارة في 35 مواجهة متتالية.ورفعت إيطاليا رصيدها بهذا التعادل إلى 11 نقطة، في صدارة المجموعة الثالثة، بينما رفعت سويسرا رصيدها إلى 7 نقاط، في المركز الثاني.وخاض الآزوري 5 مباريات في التصفيات الأوروبية، بينما لعبت سويسرا 3 لقاءات فقط حتى الآن.

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